Türkiye Ramazan Bayramı'nın ikinci gününü geride bırakırken bazı ülkelerde bayram bugün başladı. Endonezya, Çin, Malezya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da bayram telaşı vardı.

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da Diyanet İşleri Bakanlığı, ülke genelinde 105 noktada yapılan hilal gözlem sonucuna göre 5 Haziran'ı bayram ilan etti. Ramazan Bayramı'na bugün başlayan ülkede Müslümanlar, bayram namazı için Camilere akın etti. Başkent Cakarta'daki camilerde yoğun güvenlik önlemi alındı.Mısır da şevval ayının hilalinin pazartesi günü görülmemesi nedeniyle bayramı bugün kutluyor.Malezya'da binlerce Müslüman bayram namazında geleneksel kıyafetleri giyerek saf tuttu.Ramazan Bayramı'na bugün giren ülkelerden Azerbaycan'da da binlerce kişi, bayram namazı kıldı. Cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.İran'da Müslümanların bayramda adresi Şah Abdülazim Hasani Türbesi'ydi.Çin'de'de Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra başladı. Başkent Pekin'de bulunan Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e Çinli Müslümanlar Bayram Namazı için bir araya geldi.Özbekistan'da camii çevrelerinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanları adeta pazar yerine dönüştürdü.Kırgızistan'da başkent Bişkek'te halkın yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bayramlaştı. Türk Büyükelçi, eşi Vasilika Fırat ile birlikte konukları tek tek karşılayarak sohbet etti.Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaşayan Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi, Arjantin İslam Merkezinde (CIRA) bayramlaşmak için bir araya geldi. Etkinlikte çocuklar ve gençler oyun alanlarının tadını çıkarırken, misafirlere çeşitli yemekler ve tatlılar ikram edildi.