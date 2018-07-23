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Raşid Dostum'un konvoyuna saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum’u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasının ardından havaalanı civarında patlama meydana geldi. Afgan yetkililerden gelen açıklamaya göre patlamada 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Raşid Dostum'un konvoyuna saldırı

Bir süredir Türkiye’de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşit Dostum'un içinde bulunduğu araç konvoyuna saldırı düzenledi.

Raşit Dostum’u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.

Kendisini havaalanında karşılayan yetkililerle selamlaştıktan sonra evine gitmek üzere alandan ayrılan Dostum’un konvoyuna yapılan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı ise terör örgütü IŞİD üstlendi.

Olayın ardından Dostum’dan da açıklama geldi. Dostum,  kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Raşid Dostum #silahlı saldırı
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