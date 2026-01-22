Ravad Ramazanoğlu, Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu Başkanı oldu

Suriye hükümeti tarafından alınan resmi kararla "Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu" resmen kuruldu. Ülkenin dış ekonomik ilişkilerinde faaliyet gösteren ikili iş konseylerini kapsayan bu yeni yapının başkanlığına Ravad Ramazanoğlu atandı.

Hâlihazırda İSRA Holding CEO’su ve İSRA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ravad Ramazanoğlu, uluslararası ekonomik iş birliklerindeki tecrübesiyle tanınıyor. Yeni oluşturulan kurulun, Suriye’deki ticaretin büyümesinde ve ülkenin ekonomik kalkınmasında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki ticari faaliyetleri ve bölgedeki süreçleri yakından tanıyan Ramazanoğlu’nun başkanlığı, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için de dikkat çekici fırsatlar barındırıyor. İki ülke dinamiklerine hakimiyeti sayesinde uzun süredir önemli çalışmalara imza atan Ramazanoğlu’nun, üstlendiği bu görevle Suriye’nin ekonomik kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlaması öngörülüyor.

TEK ÇATI ALTINDA KURUMSAL SİSTEM

"Uluslararası Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu", Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde faaliyet gösteren tüm ikili iş konseylerini tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Kurulun temel amaçları arasında mevcut yapıların koordinasyonunu güçlendirmek, yeni iş konseylerinin kuruluş sürecini yönlendirmek ve dış ticaret ile yatırım ilişkilerinde daha düzenli, kurumsal ve izlenebilir bir sistem oluşturmak yer alıyor.

Kurumsal yapılanma süreci için büyük bir adım olarak nitelendirilen bu gelişmenin ardından kurul, şu aşamada organizasyonel yapılanma sürecine odaklanmış durumda. Önümüzdeki dönemde kurulun iç işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, hemen ardından ise uygulama aşamasına geçilmesi planlanıyor. Kurulun faaliyet alanı sadece belirli bir bölgeyle sınırlı kalmayıp, Suriye ile ekonomik ilişkisi bulunan tüm ülkeleri kapsıyor.

Halihazırda faaliyette olan yedi ikili iş konseyi bulunuyor.

Suriye–Türkiye İş Konseyi

Suriye–Çin İş Konseyi

Suriye–Fransa İş Konseyi

Suriye–Birleşik Krallık İş Konseyi

Suriye–ABD İş Konseyi

Suriye–Suudi Arabistan İş Konseyi

Suriye–Almanya İş Konseyi

HEDEF 62 YENİ İŞ KONSEYİ

Mevcut yapının genişletilmesine yönelik hazırlanan plan doğrultusunda, Suriye’de bu yıl içerisinde 62 yeni iş konseyinin daha kurulması hedefleniyor. Yeni oluşturulan üst kurulun, bu genişleme sürecini izleme, değerlendirme ve kurumsal uyum açısından yönlendirmesi bekleniyor. Atılan bu adımla Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde daha düzenli, şeffaf ve takip edilebilir bir sistemin inşa edilmesi amaçlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ FUARDA REKOR İLGİ

Mevcut yapılar arasında Suriye–Türkiye İş Konseyi, son dönemdeki aktivitesiyle öne çıkıyor. Konseyin kuruluş sürecinde kurucu eş başkan olarak görev alan Ravad Ramazanoğlu liderliğindeki çalışmalar, iş dünyasından yoğun ilgi gördü. İstanbul’da düzenlenen Halal Expo kapsamında konseyin üyeliğe açıldığı resmen duyurulurken, kısa süre içinde 700’ü aşkın üyelik başvurusu alındığı açıklandı. Bu rakam, iş dünyasının kurumsal iş birliği yapılarına olan ilgisini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Kurulun oluşturulması, Suriye’nin dış ekonomik ilişkilerinde sistematik bir yaklaşım geliştirme arayışının somut bir parçası olarak görülüyor. Özellikle özel sektörün dış ticaret ve yatırım süreçlerindeki rolünün belli bir disipline kavuşturulması hedefleniyor. Ekonomi çevreleri, iş konseylerinin tek bir çatı altında toplanmasının iletişim kanallarını sadeleştireceğini ve ekonomik iş birliklerinin çok daha etkin biçimde takip edilmesine katkı sağlayacağını vurguluyor.

Sürecin kilit ismi Ravad Ramazanoğlu, Türkiye ve Suriye ticaretine hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Türkiye’deki ekonomik sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Ramazanoğlu, DEİK ve ASKON başta olmak üzere çeşitli platformlarda yer alıyor. Geçmişte Türkiye ile çeşitli ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği süreçlerinde rol alan Ramazanoğlu’nun yönettiği İSRA Holding; inşaat, gayrimenkul geliştirme ve ticari merkez projeleri alanlarında stratejik yatırımlar gerçekleştiriyor. Şirket aynı zamanda sermaye piyasası otoritesi tarafından lisanslı bir yatırım fonunun yönetimini de yürüterek büyüme sürecini sürdürüyor.

Önümüzdeki aylarda kurulun organizasyonel yapısının tamamlanması ve yeni iş konseylerinin kuruluş sürecinin hız kazanması bekleniyor.