Refah Sınır Kapısı Gazzeli Yaralılar İçin Açılıyor

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı. Ebu Muhsin, Gazze'deki ağır yaralılardan bazılarının Mısır'daki hastanelerde tedavilerini tamamlamak üzere sınır kapısının 1 Kasım Çarşamba günü açılacağını duyurdu.

İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail’i bilgilendirdi.