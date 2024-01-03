Reisi'den Terör Saldırısı Sonrası İlk Açıklama!

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'daki terör saldırısı sonrası açıklama yaptı. Reisi yaptığı açıklamada şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi. Reisi, terör saldırısının faillerinin mutlaka yakalanıp cezalandırılacağını ifade etti. Ayrıca İran Dini Lideri Hamaney'in açıklama yapması bekleniyor.

Reisi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Bu suç niteliğindeki terör eylemini kınayarak, yaslı ailelere başsağlığı dileklerimizi ifade ederek, bu talihsiz kayıptan dolayı Devrimin Dini Lideri'ne ve İran'ın asil ve büyük halkına taziyelerimizi sunuyoruz.

- Yetkililerin acilen bu olayda yaralananlarla ilgilenmesi, bu kör ve korkak eylemin failleri ve liderlerinin bir an önce tespit edilmesi gerekmektedir.