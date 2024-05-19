Reisi'yi taşıyan helikopterin kesin konumu tespit edildi

IRNA'nın Doğu Azerbaycan ordusundan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Reisi'yi taşıyan helikopterin kesin konumu belirlendi.

Reisi'yi taşıyan helikopterin kesin konumu tespit edildi
Reisi'nin helikopterinin kesin konumu belli oldu
Editör: Uğur Çam
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IRNA'nın Doğu Azerbaycan Ordusu Komutanına dayandırdığı haberinde, Reisi'yi taşıyan helikopterin kesin konumu belirlendi. Askeri yetkili, yaptığı açıklamada helikopterdeki mürettebatın cep telefonundan sinyal alındığını aktardı. Sinyalin tespit edilmesiyle helikopterin kesin konumunun tespit edildiği de belirtildi. 

Askeri yetkilinin açıklaması şu şekilde:

"Dakikalar önce helikopterden ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan bir sinyal alındı. Şu anda tüm askeri güçlerimiz ile söz konusu bölgeye gidiyoruz ve umarım halka müjdeli bir haber veririz. Bölgede askeri güçlerin yüzde 30'u mevcut ve bunun fazlası yeterli değil."
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Kaynak: İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA)

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