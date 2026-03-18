'Rejim zayıflıyor' iddiasına Erakçi'den sert çıkış: "İran sistemi kişilerden büyüktür"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen suikastların ülkenin devlet işleyişini sarsmayacağını bildirdi. Salı günü Katar merkezli el-Cezire televizyonuna konuşan Erakçi, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından ortaya atılan rejimin zayıfladığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt verdi.

SİSTEMİN YAPISI KİŞİLERDEN BAĞIMSIZ

Erakçi, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'ın kurumsal sistemini kavrayamadığını ifade etti. ABD ve İsrail'in yaklaşımlarını eleştiren Bakan Erakçi, "Amerikalılar ve İsrailliler hâlâ şu gerçeği anlamadı: İran İslam Cumhuriyeti güçlü bir siyasi yapıya sahip" dedi.

Sistemin işleyiş dinamiklerine dikkat çeken Erakçi, bireylerin rolü olsa da asıl belirleyici olanın mevcut kurumsal yapı olduğunu belirterek, "Bu yapı yerleşik siyasi, ekonomik ve toplumsal kurumlara dayanıyor. Tek bir kişinin varlığı ya da yokluğu bu yapıyı etkilemez" ifadelerini kullandı. Erakçi siyasi yapının direncini, "Bazıları daha iyi rol oynar, bazıları daha az. Ama önemli olan İran’daki siyasi sistemin son derece sağlam olmasıdır" sözleriyle açıkladı.

Erakçi, devlet mekanizmasındaki kesintisizliği anlatırken ABD-İsrail saldırılarının ilk gününde suikasta uğrayan Devrim Lideri Ali Hamaney örneğini verdi. Sürecin aksamadan devam ettiğini belirten Erakçi, süreci şu sözlerle anlattı: "Liderin kendisinden daha önemli kimse yoktu. Lider şehit edildi ama sistem çalışmaya devam etti ve hemen yerine birini getirdi. Aynı durum diğer isimler için de geçerli. Başka biri şehit olursa da aynı şey olur. Dışişleri Bakanı bile şehit edilse, onun yerini dolduracak biri çıkar."

Erakçi'nin değindiği isimlerden 67 yaşındaki Ali Laricani, İran güvenlik mimarisinin kilit yöneticilerinden ve Devrim Lideri Hamaney'e en yakın isimlerden biri olarak tanınıyordu.

Öte yandan İran devlet medyası, Devrim Muhafızları bünyesindeki paramiliter Besic güçlerinin komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani'nin de "ABD-Siyonist saldırısında" hayatını kaybettiğini doğruladı. Süleymani, son altı yıldır ülkenin en güçlü iç güvenlik yapısını yönetiyor ve mevcut savaş sürecinde kritik bir rol üstleniyordu.

SAVAŞIN SORUMLULUĞU ABD'YE YÜKLENDİ

Bölgede tırmanan çatışmalara da değinen Erakçi, mevcut gerilimin İran'ın bir tercihi olmadığını ifade ederek tüm sorumluluğu doğrudan Washington yönetimine yükledi. Erakçi konuya ilişkin şunları söyledi:"Tekrar ediyorum: Bu savaş bizim savaşımız değil. Biz başlatmadık. Bu savaşı ABD başlattı ve sonuçlarının tamamından sorumludur. İnsanî ve mali bedellerin tamamından, ister İran için ister bölge ya da tüm dünya için olsun, ABD sorumludur."

İranlı Bakan ayrıca, "ABD hesap vermelidir" diyerek uluslararası alandaki pozisyonlarını netleştirdi.

ÜÇ İLA YEDİ KADEMELİ YEDEKLEME SİSTEMİ

Diplomatik açıklamaların yanı sıra, Fars Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran yönetiminin suikastlara karşı geliştirdiği çok katmanlı yedekleme sisteminin detaylarını paylaştı.

Kaynağın aktardığına göre, ülkenin üst düzey yöneticileri ve askeri komutanları için üç ila yedi kademe arasında değişen bir halef planlaması yapıldı. Bu sistem sayesinde, herhangi bir suikast veya saldırı durumunda devlet yönetimi ve askeri operasyonların en ufak bir aksama yaşanmadan sürdürülmesi güvence altına alınıyor.

ABD ve İsrail'in operasyonel taktiklerini eleştiren aynı kaynak, "Suikast operasyonlarını artık gizleme gereği duymuyorlar" dedi. Kaynak ayrıca, üst düzey isimlere yönelik peş peşe gerçekleşen saldırılara rağmen İran'ın yönetim ve savunma alanındaki sürekliliğini korumasının "düşman tarafında şaşkınlık yarattığını" ifade etti.