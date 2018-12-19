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Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

ABD'nin New York kentinde yaşayan Rick Astosh'un, bir restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı.

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

ABD'nin New York kentinde yaşayan Rick Astosh'un, bir restoranda yediği istiridyenin içinden 2 ile 4 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen inci çıktı.

Amerikan basınına göre, 66 yaşındaki Astosh, New York'taki Grand Central tren istasyonunda bir restoranda lise arkadaşı ile buluştu.

Burada söylediği istiridyeyi yerken dişine sert bir cimin değdiğini belirten Astosh, başta dişinin kırıldığını düşündüğünü, daha sonra cismin inci olduğunu anladığını ve restoran yetkililerine haber verdiğini ifade etti.

Oldukça nadir yaşanan bir durum
Astosh'un yemeğinden çıkan incinin 2 ile 4 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Yenmeye hazır bir istiridyenin içinden inci çıkmasının ise oldukça nadir yaşanan bir durum olduğunu belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #new york
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