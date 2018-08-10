Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 34 arttı. Riyad yönetimi bununla beraber Yemen'deki saldırılarının da dozunu yükseltti. Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 50 kişinin ölümüne neden olan son saldırıyı Birleşmiş Milletler kınadı.

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 34 arttı.



Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı verileri açıkladı. Buna göre Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artışla 30,2 milyar doları buldu.



Suudi Arabistan, 2018 bütçesinde askeri harcamalar için yüzde 21 pay ayırmıştı. Ancak ilk 6 aylık askeri harcamaları, tüm kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geldi.



Öte yandan Suudi Arabistan Yemen'e yönelik saldırılarını arttırıyor. Son olarak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde düzenlediği saldırıda 50 kişinin ölümüne neden oldu.



Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 77 kişi de yaralandı. Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem" dedi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 50 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerini de iletti.



Yemen'de tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti Guterres. Bu savaşa son vermenin tek yolunun müzakere edilmiş siyasi bir çözüm olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr