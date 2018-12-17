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Riyad'dan ABD senatosu'na kınama

Suudi Arabistan, Amerikan Senatosu'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı kararını kınadı. Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Selman'ı sorumlu tutan kararın "asılsız ve kanıtsız iddialar sonucunda alındığı" ileri sürüldü.

Riyad'dan ABD senatosu'na kınama

Riyad, Amerikan senatosunu kınadı.

ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayeti konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan tasarıyı geçen hafta onayladı. Tasarıda,  Kaşıkçı cinayetinin talimatını Veliaht Prens'in verdiğine işaret edildi. Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısı yapıldı. Riyad'ın karara tepkisi sert oldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı "Suudi Arabistan'ın içişlerine karışmakla" suçladı ve kınadı. Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da, "Suudi Arabistan Krallığı ABD Senatosu'nun ispatlanmamış iddialara dayanan bu yaklaşımını reddediyor" denildi.

Ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'ın "bölgesel ve uluslararası rolüne" de zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD Senatosu'nun aksine Beyaz Saray, Prens Selman'ın azmettirici olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını savunuyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da, Senatosu'nun kararını eleştirirken, ikili ilişkilerin önemine de vurgu yaptı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cemal kaşıkçı #abd #riyad
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