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Riyad'dan Doha'ya KİK daveti

Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Temim'i, Körfez İşbirliği Konseyi'ne davet etti. Davetiye, konseyin Genel Sekreteri ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı el-Merihi'ye sunuldu.

Riyad'dan Doha'ya KİK daveti

Suudi Arabistan, Katar'ı, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne davet etti.

38. "temsil düzeyi en düşük zirve"nin ardından 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi 9 Aralık Pazar günü Suudi Arabistan'da düzenlenecek. İşte bu zirve için Katar'a davetiye gönderildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın davetiyesini konseyin Genel Sekreteri ez-Zeyyani bizzat Doha'ya götürdü. Böylece Katar Emiri Temim'e resmi davetiye iletildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Ancak Katar bu yaptırımların kaldırılması için sunulan maddeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #suudi arabistan #katar
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