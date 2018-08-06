Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın isteği üzerine bir heyet Erbil'e gitti. Heyet, Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerde, Riyad ve Erbil arasında ekonomik iş birliği için ortak komite oluşturulması kararı alındı.

Suudi Arabistan, Irak Bölgesel Yönetimi'ne yöneldi. Riyan ve Erbil arasında ekonomik işbirliği komitesi kuruluyor.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhmmed bin Selman'ın isteği üzerine geçen hafta Erbil'e giden 30 iş insanından oluşan heyet, bir dizi görüşme yaptı.Heyet, Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ve yetkililerle görüştü. Riyad ve Erbil arasında ekonomik iş birliği için ortak komite oluşturulması kararı alındı. Buna göre; ticaret hacmi de artırılacak.Erbil Valisi Nevzad Hadi, Musul ve diğer yerlerin yeniden inşasıyla ilgili Erbil'in merkez olacağını söyledi. Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Dara Hayat ise Körfez ülkelerinden de bölgeye gelinmesini ümit ettiklerini belirtti.Yerel kaynaklar, Suudilerin, bölgeye yatırım yaparak, etki alanını genişletmeyi amaçladığını kaydetti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiğine dikkat çekti.