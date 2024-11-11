Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi! Gazze ve Lübnan'daki son durum ele alınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için Suudi Arabistan’a gitti. Zirve öncesi dışişleri bakanları Riyad’da toplantı yaptı. Hakan Fidan, dışişleri bakanları zirvesinin yanı sıra ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi! Gazze ve Lübnan'daki son durum ele alınıyor
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İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılıyor.

Zirve için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Riyad’a gitti. Zirveye Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da katılıyor.

Zirvede İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını durdurmak, sivillerin korunması, Filistin ve Lübnan halklarının desteklenmesi konuları görüşülecek.

Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi! Gazze ve Lübnan'daki son durum ele alınıyor - Resim : 1

Liderler Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Bakan Fidan, ayrıca Riyad’da bulunan dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

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