Rıza Pehlevi, ABD-İsrail saldırılarına destek verdi: “Nihayet yardım ulaştı”

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamanın ardından İran’ın çeşitli kentlerine saldırılar düzenlenirken, ABD Başkanı Donald Trump da yayımladığı videoda operasyonun başladığını söyledi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı.

İsrail ordusu da İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

"YARDIM NİHAYET ULAŞTI"

Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi, ABD ve İsrail’in füze saldırılarının ardından kameralar karşısına geçti. Pehlevi, saldırıları "insani müdahale" olarak niteleyerek, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın cesur halkına söz verdiği yardım nihayet ulaştı" ifadelerini kullandı. Hedefin İran milleti değil, mevcut rejim olduğunu iddia eden Pehlevi, operasyona açık destek verdi.

"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'ın cesur halkına söz verdiği yardım nihayet ulaştı. Bu insani bir müdahaledir; hedefi ise İran gibi büyük bir ülke ve millet değil, İslam Cumhuriyeti, onun baskı aygıtı ve ölüm makinesidir. Ancak bu yardıma rağmen, nihai zafer yine de bizim olacak."

İran ordusuna ve güvenlik güçlerine seslenen Pehlevi, rejimi savunmaktan vazgeçmelerini istedi. Sert ifadeler kullanan Pehlevi, "Hamaney ve rejiminin kırık gemisiyle birlikte batacaksınız. Millete katılın ve güvenli bir geçişin sağlanmasına yardımcı olun" diyerek orduyu tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerini ileten Pehlevi, şu ifadeleri kullandı:

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Başkan Trump'a mesajım şu: İran gibi asil bir millet, bu rejimin acımasız baskı ve katliamlarına rağmen neredeyse iki aydır cesurca ayakta durmuştur. Şimdi sizden sivillerin ve yurttaşlarımın canlarını korumak için azami dikkati göstermenizi rica ediyorum. İran halkı sizin ve özgür dünyanın doğal müttefikleridir ve İran'ın çağdaş tarihindeki en zor dönemde verdiğiniz yardımı unutmayacaklardır. Ve sizlere, sevgili İranlı yurttaşlarım: Bu kritik saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha çok, nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran'ı geri almak.

Şimdilik evlerinizde kalmanızı ve huzurunuzu ve güvenliğinizi korumanızı rica ediyorum. Tetikte olun ve uygun zamanda, size ayrıntılı olarak bildireceğim şekilde, nihai eylem için sokaklara geri dönmeye hazır olun. Mesajlarımı sosyal medya ve uydu yayınları aracılığıyla takip edin. İnternet ve uydu yayınlarında bir aksama olursa, sizinle radyo dalgaları aracılığıyla iletişime geçeceğim. Nihai zafere çok yakınız. İran'ı geri almak ve yeniden inşa etmek için en kısa sürede yanınızda olmak istiyorum."