Rodriguez, Maduro’yu ABD’ye sattı iddiasına Venezuela Büyükelçisi’nden yanıt

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Fredi Molina, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın sorularını yanıtladı. Molina, Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro’nun yerine göreve getirilen Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’in ABD ile anlaştığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.

DEVRİMCİLER BİRBİRLERİNE İHANET ETMEZLER

Molina, söz konusu iddialara şu yanıtı verdi:

“Bunu söyleyenler devrimci yüreği tanımıyor demektir. Devrimciler birbirlerine ihanet etmezler; hele ki şimdi devlet başkanlığı görevini üstlenmiş olan Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez asla etmez. Şunu vurgulamak önemlidir: Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ile başkan yardımcısı arasında hiçbir ideolojik fark yoktur. Biz tek bir bloğuz. Devrim, halkımız için ne istediğimize dair ideolojik, çalışma, duygu ve amaç birliğine sahip bir blok oluşturmayı başarmıştır.”

DEVRİM TEK BİR BİREYE BAĞLI DEĞİLDİR

ABD’nin Venezuela’ya yönelik planlarının başarısız olduğunu vurgulayan Molina, Bolivarcı Devrim’in ayakta olduğunu söyledi. Büyükelçi şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin planı başarısız oldu, çünkü Bolivarcı Devrim dimdik ayaktadır. Devrim tek bir bireye bağlı değildir. Sokaklarımızda, ülkenin işleyişinde bir süreklilik vardır. Kurumlar çalışmaya devam etmektedir, hükümetimiz tam kapasiteyle faaliyettedir; halk ile silahlı kuvvetler birlik içindedir ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri’nin planını boşa çıkarmıştır.”

Molina, Venezuela’ya yönelik baskıların temelinde ülkenin yer altı zenginlikleri ve küresel güç dengeleri olduğunu belirterek, ABD’nin asıl hedefinin Rusya ve Çin’i bölgeden dışlamak olduğunu ifade etti. Büyükelçi, şu değerlendirmede bulundu:

ÇOK KUTUPLULUK KAÇINILMAZ

“Venezuela’nın altında dünyanın en büyük petrol rezervleri bulunmaktadır. Varsayımsal rezervler, kanıtlanmış rezervler ve sertifikalı rezervler vardır. Venezuela’nın altında, gezegendeki en büyük hidrokarbon rezervleri yer almaktadır; bu miktar, Basra Körfezi ülkelerinin rezervlerinin çok üzerindedir. Amerika Birleşik Devletleri Batı Yarımküre’nin hegemonyasını sürdürmek istemektedir. Ancak dünyada yaşanan ciddi gelişmeler, çok kutupluluğun yalnızca gerekli değil, aynı zamanda kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.”

Venezuela’ya yönelik saldırılarla Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananlar arasında benzerlik kuran Molina, emperyal müdahalelere dikkat çekti. Büyükelçi şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar emperyal şiddetin biçimleridir. Farklı şekillerde ortaya çıksalar da özünde aynıdır. 2016’da Türkiye saldırıyı püskürtmüştür.”