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Romanya'da 23 Nisan kutlaması

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Romanya'da 23 Nisan kutlaması

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından büyükelçilik bahçesinde yapılan Çocuk Şenliği'ne Türk ve Rumen çocuklar katıldı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, programda yaptığı konuşmada, "98 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kez toplandığı gün olan 23 Nisan gününü, Atatürk çocuklarımıza armağan etmiştir.
Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu gösterir. Tüm dünya çocuklarıyla kutladığımız bu anlamlı günde, Rumen çocuklarını da burada misafir etmekten ayrıca mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dans gösterilerinin sergilendiği, şarkı ve şiirlerin okunduğu kutlama programında çocuklar palyaçolarla eğlenceli dakikalar yaşadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #romanya #bükreş #23 Nisan #türkiye #çocuk #bayram
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