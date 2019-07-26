Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti! Şirketten başsağlığı mesajı

Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. ​Arçelik'ten yayınlanan mesajda "Romanya'nın Bükreş -Targovişte karayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında üç çalışma arkadaşımızın hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi

Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.



Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.



ARÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Arçelik, kazaya ilişkin taziye mesajı yayınladı.



Şirketten yayınlanan mesajda, "Romanya'nın Bükreş -Targovişte karayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında üç çalışma arkadaşımızın hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.