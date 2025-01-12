Romanya'da NATO ve Batı karşıtı cumhurbaşkanı adayına destek

Romanya'nın başkenti Bükreş'te toplanan on binlerce kişi, kasımda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal eden Anayasa Mahkemesinin kararına tepki gösterdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Romanya'da NATO ve Batı karşıtı cumhurbaşkanı adayına destek
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Bükreş'te Romanya bayrakları taşıyan kalabalık, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'ya destek söylemlerinde bulundu.

On binlerce kişinin katıldığı gösterilere aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı lideri George Simion da katıldı.

Göstericiler, iptal edilen seçimin sonuçlarının yeniden kabul edilmesini istedi.

Organizatörler, bugünkü protestoya 100 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, Bükreş Temyiz Mahkemesi ise cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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