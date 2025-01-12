Romanya'da NATO ve Batı karşıtı cumhurbaşkanı adayına destek

Bükreş'te Romanya bayrakları taşıyan kalabalık, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'ya destek söylemlerinde bulundu.

On binlerce kişinin katıldığı gösterilere aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı lideri George Simion da katıldı.

Göstericiler, iptal edilen seçimin sonuçlarının yeniden kabul edilmesini istedi.

Organizatörler, bugünkü protestoya 100 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, Bükreş Temyiz Mahkemesi ise cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.