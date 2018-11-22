Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.

Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.



Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon avroluk para cezasını ödeyememişti.



Ronaldinho​ Kimdir?



Ronaldo de Assis Moreira ( d. 21 Mart 1980, Porto Alegre), Ofansif orta saha veya Forvet mevkilerinde forma giymiş Brezilyalı eski millî futbolcudur.



Ronaldinho, Portekizce'de "Küçük Ronaldo" anlamına gelir. Bu lakabın sebebi ise Ronaldinho'nun küçük yaşlarda o sırada FC Internazionale Milano'da oynayan Ronaldo'ya duyduğu hayranlıktır.



Diğer lakabı Gaûcho ise Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul bölgesinde bazı futbolculara takılan, "mutlu" anlamında bir lakaptır.



Kulüp kariyeri

21 Mart 1980 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüdür. Baba Joao Da Silva Moreira bir havuz kazasıyla öldüğünde Ronaldinho 7-8 yaşlarındaydı.



Aile geçimini Ronaldinho'nun ağabeyi Assis'in futboldan kazandıklarıyla sağlamaktaydı. Ülkenin yarısından fazlasının fakirlik çektiği Brezilya'da hemen hemen her çocuğun kurtuluş yolu olarak görülen futbol Ronaldinho için de bir hedefti. İlk idolü ve hocası da Assis oldu.



Ronaldinho, 2000-2001 sezonu boyunca birçok Avrupa kulübünün ve menajerin dikkatini çekti. Gremio kendisine gelen her astronomik teklifi geri çevirdi. Tekliflerin 75 Milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyordu. Bu futbola kayıtsız kalamayan Luis Fernandez, Ronaldinho'yu Paris Saint-Germain FC'e getirmek için ısrarlı davrandı.



Menajerliğini yapan Assis sonunda PSG'ye evet dedi ve 2001 yılında 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı. İki takım arasında bonservis bedeli konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu olay hukuki alana taşındı ve Ronaldinho 6 ay futboldan uzak kaldı. Sonunda 4,5 milyon dolarlık bonservis bedeli tespit edildi ve Ronaldinho tekrar futbola döndü.



Barcelona

Beckham'ı Barcelona'ya getireceği vaadiyle başkan olan Joan Laporta, bu transfer denemesinde başarısız olmuş, üstelik Beckham ezeli rakip Real Madrid'e kaptırılmıştı. Barcelona ise bu oyuncunun yerine 19 Temmuz 2003 tarihinde, 21,250 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi tamamladı.



Barcelona'daki ilk maçına 27 Temmuz 2003 tarihinde çıktı. İlk maçından itibaren, PSG günlerinin tersine çok istekli, çok mücadeleci ve çok başarılı bir futbol ortaya koydu, her geçen gün de futbolunu geliştirdi. İlk senesinde Barcelona La Liga'yı ikinci bitirdi. Ronaldinho 32 maçta 15 gol atmıştı.



Millî takım kariyeri

Ronaldinho, 2006 FIFA Dünya Kupasında korner kullanırken.

1998 yılında Wanderley Luxemburgo tarafından Amerika Kupası için millî takıma çağrılan Ronaldinho ilk millî maçını da 26 Haziran 1999 tarihinde bu turnuvada Letonya'ya karşı oynadı.



Millî forma altında attığı ilk gol ise yine aynı turnuvada Venezuela'ya attığı goldü. Ronaldinho, Brezilya Millî Takımı'nda 11 numaraydı. Ronaldinho, Dunga tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası Brezilya Kadrosu'na çağırılmamıştır. 2013 Konfedarasyon Kupası Kadrosuna Çağrılmıştır.



Ronaldinho, Brezilya Millî Takımı ile FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 1999 Meksika İkinci 2005 Almanya'da şampiyon, Copa América'da 1999 Paraguay'da şampiyon, FIFA Dünya Kupası'nda 2002 Güney Kore-Japonya'da şampiyon ve Yaz Olimpiyat Oyunları 2008 Pekin'de şampiyon olan takımlarda görev aldı.