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Röportajı böyle sabote etti

Şimdi ekranlarınıza gelecek görüntüler yüzünüzü gülümsetecek.

Röportajı böyle sabote etti

Canlı yayında röportaj veren sahibinin omuzlarına tırmanan kedi herkesin sevgilisi oldu. 

Polonyalı tarihçi Dr. Jerzy Targalski,, Polonya'daki politik gerilimi ve gizli servislerin ülkedeki rolünden bahsederken kareye kedi girdi.
 
Lucio patilerini sahibinin omuzuna koyarak izin almak istercesine miyavladı.

Sonra yavaşça omuzlarına tırmandı... 
 
Keyfi yerinde olan kedi bir süre boyunca olduğu yerde kaldı.
 
Bunlar yaşanırlen tarihçi, hiçbir şey olmamış gibi röportajına devam etti.

Bu görünütler ise sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Polonya #kedi
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