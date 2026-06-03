Rubio'nun sözleri sonrası Tahran'dan açıklama: "Mağdur rolü oynamak insanlığa karşı suçları aklayamaz"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İranlı ajanların ABD'li liderlere suikast planladığı yönündeki iddialarına Tahran'dan yanıt geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rubio'nun sözleri sonrası Tahran'dan açıklama: "Mağdur rolü oynamak insanlığa karşı suçları aklayamaz"
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün Senato'da dile getirdiği suçlamalara yanıt verdi. Rubio'nun Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı, "İran ajanları ABD'li siyasi liderlere suikast düzenledi" şeklindeki suçlamalarına karşılık veren Bekayi, "Mağdur rolü oynamak insanlığa karşı suçları aklayamaz" dedi.

Sözcü Bekayi, tepkisini sosyal medya platformu üzerinden de sürdürdü. Rubio'nun Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda sarf ettiği "İran ajanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dahil olmak üzere Amerikalı siyasi liderlere suikast düzenlemeyi planlıyordu" ifadelerine cevap veren Bekayi, söz konusu konuşmanın bulunduğu görüntüyü kişisel hesabından paylaştı.

Bekayi, paylaştığı videoya şu açıklamayı not düştü: "Her suçlama bir itiraftır. Mağdur rolü oynamak, İran ulusuna karşı işlediğiniz dehşet verici savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları aklayamaz"

ABD SENATOSUNDA DİLE GETİRİLEN İDDİALAR

Dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade veren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD'li üst düzey isimlere yönelik suikast planları yürüttüğünü iddia etmişti.

Rubio, oturum sırasında sürece dair detaylar vererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Üstelik artık bununla ilgili olarak ABD'de hüküm giymiş kişiler var. Bir kişi de daha dün tutuklandı. İran ajanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da dahil olmak üzere Amerikalı siyasi liderlere suikast düzenlemeyi planlıyordu"

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