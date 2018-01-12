"Gelecek aşamanın adresi mücadele ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti esası olmak üzere milli kimlik temellerine bağlılık olacaktır"

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Merkez Konseyi'nin, Filistin ulusal kimliğinin temellerini zayıflatmaya çalışan çabaların gölgesinde büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu, bölgenin halkları ve iradesinin bağımsızlığı hesabı üzerinden yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı uyarısında bulundu.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yazılı bir açıklama yaptı. Ebu Rudeyne, açıklamasında, ayın 14'ünde toplanacak olan FKÖ'ye bağlı Merkez Konseyi'nin, bölgedeki koşulların gölgesinde büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Gelecek aşamanın adresi mücadele ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti esası olmak üzere milli kimlik temellerine bağlılık olacaktır." ifadelerini kullandı.



Bölgenin yeniden şekillendirilmeye çalışıldığına vurgu yapan Ebu Rudeyne, açıklamasında, "Bölgenin halkları ve iradesinin bağımsızlığı hesabı üzerinden yeniden şekillendirilmesi çabaları var. Yeni bir modeliyle karşı karşıya olduğumuz ve hayati karar olarak sunulan bu çabalar, Arap ulusunun bir bütün olarak uğruna mücadele verdiği ilkelere aykırı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Nebil Ebu Rudeyne, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu tehlikeli meydan okumalara, tüm taraf ve güçlerin karşı durması gerekiyor. Kudüs şehrinin kutsiyeti, birlik ve mücadele önümüzdeki aşamanın belirleyicileri olacaktır. Kudüs tüm meydan okumaların cevabı ve bölgesel ve küresel güçlerin yol ayrımı olacaktır. Aynı zamanda Kudüs, ABD'nin Filistin halkına ve meşru ulusal haklarına karşı İsrail yanlısı tutumu gölgesinde saldırı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini sürdüren işgal gücüne karşı mücadelenin adresi olacaktır."

FKÖ Siyasi Komitesi iki gün önce, Filistin Merkez Konseyi toplantısında tartışılması için tavsiye niteliğinde 19 maddelik bir belge yayımlamıştı. Belgedeki en önemli başlıklar arasında "İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya kadar FKÖ'nün İsrail'i tanımasının askıya alınması, Tel Aviv yönetimiyle ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinin sınırlandırılması ve 'Filistin yönetimi' aşamasından 'işgal altındaki devlet' aşamasına geçilmesi için plan yapılması" yer almıştı.



Filistin Merkez Konseyi'nin, "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenleyeceği toplantıda, ABD Başkanı Trump'un Kudüs kararına verilecek yanıtların tartışılması bekleniyor.



Arap Birliği'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediği zirvede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunması, İsrail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi, karşılığında da Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve ilişkilerini normalleştirmesini" öngören Arap Barış Planı kabul edilmişti.



İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.



ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini belirtmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.