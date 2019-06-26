Ruhani: ABD tacizlerine cevap veririz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Amerika'yı uyardı. Hasan Ruhani, ABD İran'ı taciz etmeye devam ederse kesinlikle karşılık vereceklerini söyledi. Rusya ise Amerikan insansız hava aracının İran'ın da söylediği üzere İran Hava sahasında düşürüldüğünü açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ruhani, İran'ın bölgede savaş ve gerginlik istemediğinin altını çizdi.



Ruhani bölgede tansiyonu yükselten tarafın Amerika olduğuna dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı, Amerika'nın İran sınırlarını taciz etmeye devam etmesi halinde, İran ordusunun kesin karşılık vereceğini kaydetti.



İran Cumhurbaşkanı Macron'a, ülkesinin bölgede istikrar ve barış isteğini yineledi. İran ile Fransa arasında iyi ilişkiler kurulmasını istediğini belirten Ruhani, nükleer anlaşma konusunda Avrupa'yı eleştirdi.



Ruhani, "Eğer nükleer anlaşmanın tüm taraf ülkeleri taahhütlerini uygulamış olsalardı bugün bölgede ve dünyada olumlu gelişmelere tanıklık ederdik" dedi.



İran Cumhurbaşkanı anlaşmaya uymama konusunda sadece ABD'yi değil, Avrupa'yı da suçladı. Ruhani, İran'ın anlaşma kapsamında verdiği sözlere bağlı kaldığını ancak Avrupa'nın sözlerini yerine getirmediğini ifade etti.



İran Cumhurbaşkanı telefon görüşmesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, Avrupa'nın bu tutumu sebebiyle anlaşmanın 36 ve 26. maddeleri gereğince taahhütlerini askıya almaya devam edeceğini belirtti.



ABD ve İran arasındaki İHA krizi büyümeye devam ederken Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev konuya ilişkin açıklama yaptı.



Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesine katılan Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat (Meir Ben Şabat) ile bir araya geldi.



Zirvenin ardından Patruşev, İran'ın Amerika'ya ait insansız hava aracını İran hava sahası içinde düşürdüğünü söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu bilgiye ulaştığını aktaran Patruşev, konuyu İranlı meslektaşları ile tartışmadığını belirtti.





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