İran'da ekonomik sorunlar gerekçe gösterilerek başlayan protestolarda silahlı provokatörler şiddete başvurdu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani son açıklamasında "eylemcilere cevabı İran halkı verecek" dedi. Devrim Muhafızları, henüz kışkırtmalara ve tertip girişimlerine müdahale etmedi.

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necefabat kentinde göstericilerin polise ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis de yaralandı.



İran Devlet Televizyonu bazı kentlerde silahlı göstericilerin kamu binalarına ateş açtığını duyurdu.



Televizyon, karakol ve askeri kışlalara saldırıların polis ve güvenlik güçlerince püskürtüldüğünü aktardı.



Yaşanan olaylarda şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü ifade edilirken 100'ün üzerinde kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkesindeki protestolarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Ruhani, eylemcileri "azınlık" diye nitelendirdi, cevabı bizzat "İran halkının vereceğini" söyledi.



İran Cumhurbaşkanı, protestoların bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.





ulusal.com.tr