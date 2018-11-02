İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın tutumuna karşı Avrupa Birliği ülkelerine iş birliği çağrısı yaptı. Ruhani Rusya ve Çin'e de mesaj gönderdi.

İran yönetimi, 5 Kasım'da devreye girecek Amerikan yaptırımlarına hazırlanıyor. Bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Amerika'ya karşı işbirliği çağrısı yaptı.



Ruhani, Washington yönetiminin tavrının uluslararası istikrarı tehlikeye düşürdüğünü söyledi.



Amerika'nın IŞİD'i hâlâ himaye ettiğini de ifade eden Ruhani "ABD politikaları bölge sorunlarını daha da derinleştiriyor " vurgusu yaptı.



İran Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği ülkelerine ABD'nin tek taraflı tutumuna karşı İran'ın yanında yer almaları çağrısı yaptı. Rusya ve Çin'i de bu çağrıya dahil etti.



Bu ülkelerden somut adımlar beklediğini söyleyen Ruhani, anlaşmaya sahip çıkmaları talebinde de bulundu.



İran Cumhurbaşkanı “Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinin nükleer anlaşmayı savunmaları değerli. Ancak önemli olan nihai çözüm paketlerini sunmaları ve uygulamaya geçirmeleridir" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr