Tahran'da resmi temaslarda bulunan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Matri Pala Serisina ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesini eleştirdi.Kaynak: DHA
Ruhani, "ABD'nin yaptığı iş, siyaset, diplomasi, ahlak ve uluslararası kuralların çiğnenmesi anlamına geliyor. Anlaşmaya taraf olan diğer beş ülke taahhütlerini yerine getirip, anlaşmanın devam etmesiyle İran'ın çıkarlarının temin edileceği konusunda güvence verirse, ABD ve Siyonist İsrail rejimin karşı olmasına rağmen anlaşmayı devam ettiririz" dedi.
ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrıldığını belirterek, İran'a yönelik askıya alınan yaptırımlarının yeniden uygulanacağını bildirmişti.
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