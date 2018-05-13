​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
​Adil Öksüz'ü ağlatan flash bellek
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Jandarmadan Anneler Günü sürprizi
Akar'dan Anneler Günü mesajı
Akar'dan Anneler Günü mesajı
Endonezya'da bombalı saldırılar
Endonezya'da bombalı saldırılar

Ruhani'den ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin, İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilerek uluslararası kuralları çiğnediğini söyledi ve "Güvence alırsak anlaşmayı devam ettiririz" açıklamasında bulundu.

Ruhani'den ABD açıklaması
Tahran'da resmi temaslarda bulunan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Matri Pala Serisina ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesini eleştirdi.

Ruhani, "ABD'nin yaptığı iş, siyaset, diplomasi, ahlak ve uluslararası kuralların çiğnenmesi anlamına geliyor. Anlaşmaya taraf olan diğer beş ülke taahhütlerini yerine getirip,  anlaşmanın devam etmesiyle İran'ın çıkarlarının temin edileceği konusunda güvence verirse, ABD ve Siyonist İsrail rejimin karşı olmasına rağmen anlaşmayı devam ettiririz" dedi.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrıldığını belirterek, İran'a yönelik askıya alınan yaptırımlarının yeniden uygulanacağını bildirmişti.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.