İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırım kararında yalnız kaldığını belirtti. " ABD'ye boyun eğmeyeceğiz." diyen İran Cumhurbaşkanı, komşuluk ilişkilerinin önemine de vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırım kararında yalnız kaldığını belirterek, İran halkının Amerikan yaptırımlarının üstesinden geleceğini söyledi.



İran Cumhurbaşkanı, ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ruhani, İran devriminin 40. yıldönümü olan 11 Şubat'ta ABD'ye gereken cevabı vereceklerini belirtti.



Ruhani, "Tüm dünya, ABD'nin bir millet aleyhine aldığı kararın karşısında durdu. ABD, bu kararında yalnız kaldı. Bu durum İran halkı, dış siyaseti ve hükümeti için övünç kaynağıdır. Bağımsız kalacağız ve ABD'ye boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ruhani, ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen'de de hedefine ulaşamadığını söyledi. "ABD yönetimi, İran halkının kardeş Türkiye, Irak ve Azerbaycan halklarıyla olan ilişkisini zayıflatamayacak" diyen Ruhani, Azerbaycan, Türkiye, Irak ve diğer ülkelerle ilişkilerin günden güne daha da güçleneceğini söyledi.



Ülkesindeki ekonomik durumun iç açıcığı olmadığını ve enflasyonun yükseldiğini belirtti İran Cumhurbaşkanı. Hükümetin tüm çabasının enflasyonun kontrol altına alınması ve istihdamın sağlanması olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr