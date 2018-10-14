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Ruhani'den ABD'ye tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'da rejimi değiştirmeye çalıştığını söyledi. Ruhani, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına da tepki gösterdi.

Ruhani'den ABD'ye tepki

İran'dan Amerika'ya tepki içeren açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesinde nihai hedefinin "Rejim değişikliği" olduğunu söyledi.

Ruhani, Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde konuştu. "ABD hedefine ulaşmak için ekonomik ve psikolojik savaş başlattı. Bir sonraki adım ise meşruiyet tartışmaları başlatmak ve rejimi işlevsiz hale getirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı, Trump yönetiminin tarihte benzeri görülmemiş şekilde İran düşmanlığı yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Bazı uyarılar da bulundu Ruhani. Kasım ayında ikinci yaptırım paketinin uygulamaya girecek olmasının halkı ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulandı. "Yakın gelecekte durum daha kötü olabilir. Ama uzak gelecekte her şey çok daha iyi olacaktır" denildi.

ABD yönetimi, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef almıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ruhani #abd
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