Irak, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu
Irak, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerini vurdu
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!
Bu mesajlara dikkat
Bu mesajlara dikkat
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor

Ruhani'den ABD'ye uyarı: Pişmanlık duyacaksınız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'ın anlaşmadan çekileceğini söyleyen Trump'ın vereceği herhangi bir karara karşı hazır olduğunu söyledi.

Ruhani'den ABD'ye uyarı: Pişmanlık duyacaksınız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran ve Batı arasında imzalanan 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi durumunda "tarihi pişmanlık duyacağını" söyledi.

 İran devlet televizyonuna konuşan Ruhani ABD'nin alacağı herhangi bir karara karşı da hazır olduklarını belirtti.

Ruhani, "ABD anlaşmadan çekilirse tarihi pişmanlık duyacak. Herhangi bir karara karşı hazırlıklıyız. İran Atom Enerjisi Örgütü'ne gerekli direktifler verildi" ifadelerine yer verdi.
 
İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesinin bir daha nükleer anlaşma için müzakere masasına oturmayacağını açıklamıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.