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Ruhani'den "Türkiye ile İran arasında işbirliği" vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi önünde hiçbir engel olmadığını belirtti.

Ruhani'den "Türkiye ile İran arasında işbirliği" vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ruhani arasında yapılan görüşmeye ilişkin İran Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türk yatırımcı ve şirketlerin İran'daki projelerin geliştirilmesi sürecine katılımını olumlu karşıladıklarını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi önünde hiçbir engelin bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahvaz saldırısına ilişkin yaptığı kınamalara işaret edilen cumhurbaşkanlığı açıklamasında Ruhani'nin "Zor günlerde yan yana durduk. Bu (Ahvaz) hadise bize terörizme karşı daha ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Ruhani'nin Suriye ve özellikle İdlib konusunda üçlü süreç kapsamında her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ruhani #erdoğan #türkiye #iran #işbirliği
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