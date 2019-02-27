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Ruhani'den Zarif'e ret!

İran'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretiyle başlayan gelişmelere Cumhurbaşkanı Ruhani son noktayı koydu. Ruhani Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını "Ülkenin çıkarlarına ters" diyerek kabul etmediğini açıkladı

Ruhani'den Zarif'e ret!

İRNA'nın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifa mektubunu kabul etmedi. Ruhani yaptığı açıklamada "İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin dediği gibi ‘emin, onurlu, cesur ve dindar’ olarak ABD’nin ağır baskılarına karşı ön safta yer aldığınız için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyor ve kabul etmiyorum" dedi.

Etiketler; #cevad zarif #iran #ruhani
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