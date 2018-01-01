İran'da ekonomik buhran gerekçe gösterilerek başlayan protestolar sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilerin ardından ilk kez konuştu. "Düşmanlara karşı uyanık olun" uyarısı yapan Ruhani, "İranlılar, hükümeti eleştirmekte özgürdürler." dedi. Amerika ve İsrail ise bir kez daha eylemleri desteklediğini duyurdu. İran Devlet Televizyonu askeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı protescuların püskürtüldüğünü duyurdu.

Bir yandan Amerikan patentli yaptırımların getirdiği ekonomik buhran. Diğer yandan İsrail körüklediği olaylar... İran, kritik bir süreçten geçiyor. Yıllardır Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan ülke, ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan protestolara sahne oluyor.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede devam eden gösterilerin ardından ilk kez konuştu. "İranlılar, protesto ve eleştiride özgürdür" dedi ancak "ülkenin düşmanlarına karşı uyanık olun" çağrısı da yaptı.



Washington yönetimi İran'da süren protestoları yakından takip ediyor. Son açıklama Beyaz Saray'dan geldi, Basın Sözcülüğü'nün yazılı açıklamasında "İran halkının kendini ifade etme hakkını destekliyoruz." denildi.



Amerika'nın ardından İsrail de krizi fırsata çevirmek amacında... İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'daki protestoların başarılı olmasını umduğunu söyledi.



Rusya ise yaşananları "dış güçlere" bağlıyor. Rus senatör Konstantin Kosaçev, Amerika ve İsrail'in Tahran'ı baskı altına almak için görüştüğünü belirtti.



Bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalar İran devlet televizyonu dikkat çeken bilgileri paylaştı. Resmi açıklamalara göre gösterilerde 12 kişinin öldü. Güvenlik güçlerinin, polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan "silahlı protestocuları" püskürttüğü belirtildi.



İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi de olaylarla ilgili birlik vurgusu yaptı. General Hatemi açıklamasında, "Fitneleri etkisiz hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr