Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "müzakere masası" vurgusu yaptı. Ruhani, "Devirdiğiniz müzakere masasına dönün, yaptırım uygulamayın." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın on yıl süren diplomatik çabaların ve yoğun görüşmelerin sonucu olduğunu ifade etti. Ruhani, "Devirdiğiniz müzakere masasına dönün, yaptırım uygulamayın." dedi.



Müzakerelerden daha iyi bir yol olmadığına dikkati çeken Ruhani, müzakerenin kesildiği yerden ve ahdini bozan kişi tarafından başlatılabileceğini kaydetti.



ABD'yi "hükümet olduğundan habersiz bir hükümet, kendinden önceki yönetimin vaatlerini ve anlaşmasını bozan bir yönetim" olarak tanımlayan Ruhani, "Trump'ın uzmanların görüşüne değer vermediğini" söyledi.



İranlı lider, şimdiki ABD yönetiminin uluslararası kurumları etkisiz hale getirmeye kararlı olduğunu belirtti. Hiçbir ulusun zorla müzakere masasına getirilemeyeceğini vurgulayan Ruhani, ABD'nin İran'da rejim değişikliği hedeflediğinin altını çizdi.



İran Cumhurbaşkanı, "ABD'nin en başından beri İran politikası yanlıştı. İran halkının isteklerine karşı koyan yaklaşımı başarısız olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.



Ayrıca; Astana formatı sayesinde İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye çözümünde başarı elde ettiğini açıklayan Ruhani, "Bu ortak çabalar sayesinde İdlib’de kan dökülmesine izin verilmedi" diye konuştu.



ulusal.com.tr