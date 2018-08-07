İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın ülkesine yönelik ambargoları yeniden devreye sokmasını kınadı, Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Ruhani, nükleer anlaşmaya bağlı kalan 4+1 ülkeleri ve Avrupa Birliği ile bu ay sonunda bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de "Amerika'nın ikiyüzlülüğünün sınırı yoktur"dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın ülkesine yönelik ambargoları yeniden devreye sokmasını kınadı.



İran Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump'ın görüşme talebine de yanıt verdi. "Müzakere ve ambargoların aynı anda anlamı yoktur" dedi.



Ruhani, Amerikan Başkanının İran ile müzakere isteğinin yeterli olmadığını müzakere için sadakat gerektiğini söyledi. Ruhani, ‘’Amerika yönetimi hazırsa biz de onlardan 1953’ten bu yana İran'ın alacaklarını almaya hazırız’’ diye konuştu.



Ruhani, nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını duyuran Avrupa ülkelerine de mesaj verdi. "Avrupalılar siyasi yönden çok çaba sarf ettiler ve bazı şeylerde yaptılar fakat biz Avrupa’nın fiili uygulamalarını bekliyoruz." dedi. Bu ay sonunda İran, 4+1 ülkeleri ve AB'nin bir toplantıda bir araya geleceğini açıkladı.



Eylül ayında ise BM Genel Kurul toplantısı esnasında Dışişleri Bakanları düzeyinde İran ve 4+1 ülkeleri arasında bir toplantı düzenleneceğini söyledi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi. Zarif, ‘’Amerika yönetimi, İran halkını merak ettiğini dünya’ya kabullendirmeye çalışıyor. Fakat absürd bahanelerle geri getirdikleri ilk ambargoyla 200 yolcu uçağının satış iznini iptal ederek İran halkını tehlikeye attılar. Amerika'nın ikiyüzlülüğünün sınırı yoktur"dedi.



ulusal.com.tr