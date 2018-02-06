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Ruhani Putin ile görüştü: İşbirliği Suriye'nin zaferine dek sürmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Ruhani, "Rusya-Türkiye-İran işbirliğinin Suriye'de teröristlere karşı nihai zafer kazanılıncaya kadar sürmesi gerektiğini" söyledi

Ruhani Putin ile görüştü: İşbirliği Suriye'nin zaferine dek sürmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü.

Ruhani, Rusya-Türkiye-İran işbirliğinin Suriye halkının teröristlere karşı nihai zafer kazanılıncaya kadar sürmesi gerektiğini belirtti, "Rusya-Türkiye-İran işbirliği, geçmişte olduğu gibi bugün de pekiştirilmeli" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı görüşmede, üç ülke arasındaki işbirliğinin Suriye'de istikrarı sağlamak için gerekli olduğunu da vurguladı.

Öte yandan Ruhani, yabancı güçlerin Suriye topraklarında Şam'ın onayı olmadan varlık göstermesine karşı çıktı. "Suriye'nin kuzeyindeki gerilim, hiç kimsenin yararına değil." ifadelerini kullanan Ruhani, "Tüm bölge ülkelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini umuyoruz" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ruhani #Putin #suriye #iran #rusya #türkiye
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