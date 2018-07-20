İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmek için 8 kez talepte bulunduğunu ancak reddedildiğini açıkladı.

İran'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Ruhani'den 8 kez görüşme talep ettiği ancak reddedildiği belirtildi.



Açıklamada İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Mahmud Vaizi'den geldi. Vaizi "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eylülde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığı zaman, Trump, 8 kez Ruhani ile görüşme talebinde bulundu'' dedi.



"Fakat Ruhani bu talepleri reddetti" diye konuştu Vaizi, Amerika ile ilişkiler konusunda şeffaf bir politika ve açık bir pozisyona sahip olduklarını belirtti.



İran Cumhurbaşkanı Danışmanı, " İran halkının özelliği, baskılara boyun eğmemesidir. Trump, İran ile halkının, Kuzey Kore ile halkından farklı olduğunu bilmelidir" dedi.



ABD'nin İran'a karşı izlediği politikaya değinen Vaizi, ülkesinin Washington yönetimiyle müzakere etme niyetinin olmadığını belirtti.



ulusal.com.tr

