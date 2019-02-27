İran'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretiyle başlayan gelişmelere Cumhurbaşkanı Ruhani son noktayı koydu. Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifasını "Ülkenin çıkarlarına ters" diyerek kabul etmediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi

İRNA'nın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifa mektubunu kabul etmedi. Ruhani yaptığı açıklamada "İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney’nin dediği gibi ‘emin, onurlu, cesur ve dindar’ olarak ABD’nin ağır baskılarına karşı ön safta yer aldığınız için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyor ve kabul etmiyorum" dedi.



KASIM SÜLEYMANİ'DEN DESTEK



İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "sepahnews" adlı internet sitesinden Zarif'in istifasıyla ilgili açıklama yapan Süleymani, "Sayın Zarif, İran dış politikasının sorumlusudur. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca daima başta Devrim Rehberi (Hamaney) olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe ve onaya sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.



Süleymani, Zarif'in ulusal çıkarları korumak ve düşmanlarla mücadele konusunda gerekli adımları attığını belirtti.



Zarif'in Esad’ın Tahran'da yaptığı görüşmelerde yer almamasının Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını aktaran Süleymani, "Bu kanıtlar Sayın Zarif'in görüşmede yer almamasında bir kasıt olmadığını gösteriyor. Kendilerini İran'ın dışişlerinden sorumlu Bakanı olması nedeniyle ülkenin dış politikasının asıl yetkilisi olduğunu teyit etmeliyim" dedi.



Zarif, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini duyurmuştu.



Zarif'in, Esad'ın dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor. Görüşmede Zarif'in yerine İran'ın bölgedeki dış politikasını yürüttüğü öne sürülen Kasım Süleymani de yer almıştı.



Zarif’in, "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.



İran meclisinden yaklaşık 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Zarif'in istifasını kabul etmeme çağrısında bulundu. Zarif'in istifasına karşı olduğu belirtilen Ruhani de henüz Dışişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.



Öte yandan Fars Haber Ajansı'na konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir diplomat, Zarif'in istifa kararının arkasında Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği olduğunu ancak bakanın istifasını geri alma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.



Öte yandan Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen karşılama töreninde yer aldı.



ulusal.com.tr