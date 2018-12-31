Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi 2019-2020'de sondaj çalışmalarına hız verecek. 7 sondaj çalışmasından ilki Exxonmobil'in 10. parselde yapacağı çalışma ise ocak ayında başlayacak.

Kıbrıs Rum Kesimi Yönetimi, 2019-2020 döneminde yedi sondaj çalışması hedeflendiği bildirildi.



Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre Rum Yönetimi tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde yapacağı yedi sondajdan biri kesinleşti.



ExxonMobil, ocak veya şubat ayında 10'uncu parselde "Anthea" veya "Glafkos" hedeflerinden birinde sondaja başlayacak.



Fransız Total'in İtalyan ENİ ile yarı yarıya ruhsat sahibi olduğu altıncı parselde de, "Kalypso" sahasında teyit sondajı yapması bekleniyor.



Hazırlıklarına önümüzdeki aylarda başlanması beklenen diğer beş sondajdan en az bir veya ikisinin 2019 sonlarına doğru başlayıp 2020'de tamamlanacağı belirtiliyor. ENİ ve Total'ın başlattığı ön hazırlıklar, mevcut parsellerdeki hedeflerin seçilmesini de kapsıyor.



ENİ, geçen şubat ayında Türk gemilerinin önleme yapması nedeniyle giremediği üçüncü parseldeki "Supia" hedefindeki planlı sondajın da beklemede olduğunu anımsattı.





ulusal.com.tr