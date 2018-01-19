Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin'den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askerlerin Afrin'den çekildiklerine yönelik haberleri yalanladı.



‘Rusya’nın Afrin’deki silahlı kuvvetlerini gerçekten çekmeye başladı mı?’ sorusuna yanıt olarak Lavrov, “Bu yöndeki haberler daha sonra yalanlandı” ifadelerini kullandı.



ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor." dedi.



Ne olmuştu?

TSK'nın Afrin'e gerçekleştirmesi beklenen harekat öncesinde, bölgedeki Rus askeri unsurlarının çekilmeye başladığı iddia edilmişti.



Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e planlanan harekatı öncesi bölgedeki Rusya'nın bölgeden askerlerini çekmeye başladığı bilgisini geçmişti.





ulusal.com.tr