Rus Bakan İsrail'i Uyardı: Gazze'yi Yok Etmeden HAMAS'ı Yok Etmek Mümkün Değil

Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu. Ayrıca Filistin güçleri İsrail'in denizden saldırısını da püskürttü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'i uyardı. Rus bakan sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Rus Bakan İsrail'i Uyardı: Gazze'yi Yok Etmeden HAMAS'ı Yok Etmek Mümkün Değil
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi dahil 150 yeri vurdu.

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İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu.

Ayrıca Filistin güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişimini püskürttü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'i Uyardı

Lavrov, Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığını belirtti. Rus Bakan, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket yaratacaktır." dedi.

# gazze # israil # rusya
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