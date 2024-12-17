Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, gündemdeki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.



Buravov'un ana gündemi Suriye’deki gelişmeler oldu.

- Suriye'deki durumun dramatik gelişimini yakından takip ediyoruz Hala analiz edilecek çok şey var Şam'da iktidarın kurumsallaşmasını beklemek yerinde olacaktır Bu süreç daha yeni başladı.

Başkonsolos Buravov, Suriye’deki gruplarla görüştüklerini söyledi:



- Şu anda Suriye'de iktidara gelen güçlerle etkileşim kurmayla ilgili sorunları ve amaçları gerçekleştirmek için Suriye'nin çeşitli siyasi güçleriyle temaslar sürdürülmektedir

Rus Başkonsolos, Suriye’ye komşu ülkelerin en yüksek derecede sorumluluk göstermesi gerektiğini söyledi.



- Uluslararası toplumun tüm üyelerinin, özellikle de komşu ülkelerin, Eylemleriyle durumun daha da bozulmasına neden olmamak için kısıtlama ve en yüksek derecede sorumluluk göstermeleri gerektiğine inanıyoruz.

Buravov, Suriye’deki gelişmelerin ardından Türkiye ile Rusya’nın menfaatlerinin çarpışmaması için iki tarafın görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.



- İki ülkemizin menfaatlerinin birbiriyle çarpışmamasının sağlamaya yönelik de Bir takım çalışmalar yapılıyor. onların sonuçlarını önümüzdeki dönemde görebileceğiz, hissedeceğiz en azından.

Andrey Buravov, Suriye ve Filistin’de yaşananlar konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin rolüne dikkat çekti.



- İsrail'in başlattığı gazadaki ayrım gözetmeyen cezalındırıcı hareketi ABD'nin tam himayesinde gerçekleştiriliyor. bu tür korumacılık Lübnan'da ve Suriye topraklarının derinliklerine yönelik yeni askeri maceralar için İsrail askerlerinin ellerini serbest bırakıyor.

Rus başkonsolos ABD ve Avrupa Birliği’nin baskılarına rağmen Türkiye ve Rusya’nın ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürdüğünü ve bunun için yeni mekanizmalar geliştirdiğini söyledi.