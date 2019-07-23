Rus boksör Maxim Dadashev, ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti.



Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif sıklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı.



Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev'in, TSİ cumartesi sabaha karşı ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.



Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.



Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: