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Rus bombardıman uçakları Venezuela'ya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Rusya ziyaretinin ardından iki adet Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağının Caracas'a gelmesi ABD'yi çileden çıkardı. Pompeo Venezuela ve Rusya'yı "iki yozlaşmış yönetim" sözleriyle eleştirdi.

Rus bombardıman uçakları Venezuela'ya geldi

Rusya'nın Venezuela'ya iki adet bombardıman uçağı göndermesi yeni bir siyasi polemiğin fitilini ateşledi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Moskova'yı ziyaretinden iki gün sonra Rusya Savunma Bakanlığı iki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela'nın başkenti Caracas'a yollamıştı.

Tu-160'ların Venezuela'ya ulaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından konuyla ilgili tepkisini dile getirmişti.

Pompeo, Rusya ve Venezuela ile ilgili "iki yozlaşmış yönetim halkları acı çekerken, kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor." demişti.

Rusya'dan ise Pompeo'ya yanıt gecikmedi. Kremlin Pompeo'nun sözlerini "Diplomatik olmayan, yakışıksız ve yanlış" ifadeleriyle eleştirildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Venezuela
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