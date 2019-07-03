Rus denizaltında meydana gelen yangında 14 denizci öldü. Yaşanan facianın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm programlarını iptal ederek ülkesine döndü. Yaşanan olayın ardından Reuters haber ajansının, nükleer sızıntı iddiası ile telaşa neden oldu. Ancak hem Rusya hem Norveç, kimyasal sızıntı iddiasını yalanladı.

Arktik Okyanusu'ndaki Barents Denizi'nde, Rusya donanmasına ait denizaltı araştırma gemisinde yangın çıktı. Meydana gelen yangın felaketinde 14 denizci hayatını kaybetti.



Yaşanan üzücü olayın ardından Rusya Devlet Başkanı, yurtdışı programını iptal ederek ülkesine geri döndü. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile acil görüştü.



Kazanın ardından Reuters haber ajansı yaşanan yangın felaketinin ardından radyasyon sızıntısı yaşandığını iddia etti.



Ajans iddiasını Norveç'e dayandırdı. Reuters'in haberinin ardından Rus Savunma Bakanlığı, Norveç tarafından Rusya'ya yönelik herhangi bir radyasyon sızıntısı uyarısı gelmediğini açıklayarak iddiaları yalanladı.



Norveçli yetkililer de Rusya'nın açıklamalarını doğruladı. Bölgedeki radyasyon seviyesinde bir anormallik gözlemlemediklerini belirtti.



Rusya Savunma Bakanlığı, geminin deniz tabanında araştırma yapmakta olduğunu bildirdi. Ancak bakanlık, yangının nedeni, kazadan kurtulan olup olmadığı veya denizaltının modeli konusunda bilgi vermedi.



Rus basını ise yangının AS-12 tipi "Losharik" isimli nükleer araştırma denizaltı denizaltısında çıktığını öne sürdü.



Denizaltı ve yaşanan kaza ile ilgili detayların hala tam olarak açıklanmaması üzerine gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının "son derece normal" olduğunu söyledi. Peskov "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak" dedi.





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