Rusya ekonomisi Amerika tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen son 6 yılın en büyük büyüme oranına ulaştı.

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisi’nin verilerine göre, Rusya ekonomisi 2012’den beri en yüksek büyüme oranlarına ulaştı. Büyüme oranı geçtiğimiz yıl yüzde 2.3 oldu.



Rusya Ekonomi Bakanlığı, daha önceki hesaplamalarında ekonomideki büyümeyi yüzde 2 olarak tahmin etmiş, Dünya Bankası'da bu yönde tahmin belirtmişti. Yüzde 2.3'lük büyümeyle tahminlerin üzerine çıkılmış oldu.



Rosstat'ın verilerine göre mali ve sigorta sektörlerinden başka otelcilik ve gıda sektörü yüzde 6'lık büyüme oranıyla en kârlı sektörler oldu. İnşaat ve madencilik de sırasıyla yüzde 4.7 ve yüzde 3.8 büyüyerek ekonomik büyümeye önemli katkıda bulundular.



Bu verilere göre Rusya, geniş yaptırımların uygulamaya konulduğu 2015'deki yüzde 2.5'luk gerilemenin ardından üç yıl arka arkaya büyüme oranları yakalamış oldu.



Rusya ekonomisinin büyümesi geçtiğimiz yıldaki yüzde 2.3'lük oranın üzerine son defa 2012'de çıkmış, yüzde 3.7'yi görmüştü.



Çok uluslu Standard Chartered bankasının yayınladığı uzun vadeli büyüme tahminlerine göre, önümüzdeki yıl Rusya'nın Almanya ve İngiltere'yi geçerek dünyanın en büyük 5. ekonomisi olması bekleniyor.





ulusal.com.tr

