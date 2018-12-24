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Rus hava savunma sistemi birliği askerleri Suriye'den döndü

Suriye'de görev yapan Rus ordusuna bağlı hava savunma füze sistemi birliğinde görevli 150'den fazla asker, ülkelerine döndü.

Rus hava savunma sistemi birliği askerleri Suriye'den döndü

Suriye'de görev yapan Rus ordusuna bağlı hava savunma füze sistemi birliğinde görevli 150'den fazla asker, ülkelerine döndü.

Rusya Merkez Askeri Bölgesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, İl-76 tipi askeri uçak ile Suriye'deki Rus hava savunma füze sistemi birliğinde görev yapan 150'den fazla askerin Novosibirsk şehrine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava savunma füze sistemi birliği askerleri, Suriye'de 3 ay boyunca Rus birliklerine ait önemli yerleri koruma görevini başarıyla yerine getirdi." ifadesine yer verildi.

Rusya, Suriye'de başlattığı askeri operasyonlarla birlikte, birliklerinin bulunduğu Tartus ve Hmeymim üslerini korumak üzere bu ülkeye 2 adet S-400 hava savunma füze sistemi konuşlandırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye
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