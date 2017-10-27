Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de son bir haftada teröristlere karşı gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Rus mayın temizleme uzmanları Deyrizor'da son 24 saatte 33 hektarlık bir alanı mayınlardan temizledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de son bir haftada teröristlere karşı gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Rus mayın temizleme uzmanları Deyrizor'da son 24 saatte 33 hektarlık bir alanı mayınlardan temizledi.



Rus Hava Kuvvetleri Suriye'de son bir haftada teröristlere ait 650 hedefi imha etti. 6 kilometre yolu, 35 binayı patlayıcılardan



Rusya, Deyrizor'daki operasyonlarına başladığından beri 37517 patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Rus savaş uçakları son bir haftada terör hedeflerine yönelik 360 sorti gerçekleştirdi.



Öte yandan Rusya'dan özel bir heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ülkenin başkenti Şam'da ziyaret etti.Görüşmede, terörle mücadele ve Suriye'de barış süreci konuları ele alındı, heyetler ayrıca Astana 7 zirvesinde konuşulacak olan konuları müzakere etti.



ulusal.com.tr