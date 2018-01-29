Rus jeti, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağına, Karadeniz üzerinde Rus jeti tarafından önleme yapıldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Rusya sınırına hızla yaklaşan bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-27 tipi jetin havalandığı belirtildi.



ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağının, Rus jetinin havalanmasının ardından rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığı kaydedildi.



Rus savaş uçakları, geçen yılın kasım ayında da Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

