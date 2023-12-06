Rus Lider BAE ve Suudi Arabistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin neredeyse iki yıl sonra Belarus, Çin ve İran dışında ilk yurt dışı ziyaretine çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gitti. Putin’in uçağına yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Küresel ekonominin ve ABD'nin yaptırım politikalarının çıkmaza dönüştüğü bir süreçte Rus liderin hamlesi dikkat çekti. Putin önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Abu Dabi'ye indiği havalimanından başlayarak Putin için resmi törenler yapıldı. Putin'in gelişi topçu atışları ilde duyuruldu. Atlı süvari birliklerinin eşlik ettiği Putin'in konvoyunun geçtiği güzergah Rus bayraklarıyla donatıldı.

Liderler Arasındaki Samimi Görüşme

Liderler görüşmesindeki samimi ortam Batı cephesine mesaj olarak yorumlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan Putin'i "Sevgili dostum" diyerek karşıladı.



Liderler görüşmenin basına açık kısmında konuştu. Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'nın Arap dünyasındaki ana ticaret ortağı olduğun, ilişkilerin en üst seviyede olduğunu söyledi. Al Nahyan ise "Bu benzeri görülmemiş sıçrama ülkelerimiz arasındaki ilişkinin özel doğasını yansıtıyor" dedi.



Putin'in Abu Dabi temaslarından sonraki rotası ise Suudi Arabistan'a geçti. Temaslarında sonra Rusya'ya dönecek Putin'in bir sonraki adımı İran liderini Moskova'da ağırlamak olacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 7 Aralık Perşembe günü Moskova'ya gidecek. Gözler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyaretleri sonrasında gerçekleşecek Putin ve Reisi zirvesinde olacak.