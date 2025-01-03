Rus ordusundan bombardıman: 12 bin 500 Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'dan gelen güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla özel askeri harekâtına devam ediyor. Sputnik'in iddiasına göre Rus ordusundan bir haftada 12 grup bombardımanı, 12 bin 500 Ukrayna askerini öldürdü.

Rus ordusundan bombardıman: 12 bin 500 Ukrayna askeri öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftadaki gelişmelerle ilgili bir basın bülteni yayınlayarak, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 12 grup bombardımanı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık, bu bombardımanlar sonucu Ukrayna'nın savunma sanayisini destekleyen enerji tesisleri, askeri hava üsleri, mühimmat depoları, İHA montaj merkezleri ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu üslerin etkili bir şekilde yok edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir haftalık süreçteki kayıplarının 12 bin 455 asker olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu süreçte 46 Ukrayna askeri silahlarını bırakarak Rus ordusuna teslim oldu. Ayrıca, 17 tank (3'ü Alman yapımı Leopard) imha edilirken, 559 İHA hedef alındı ve Rus Karadeniz Filosu, 11 insansız hücumbotu yok etti.

Harekat sırasında Ukrayna'ya ait bir Su-27 savaş uçağı, Fransız yapımı 3 Hammer hava bombası ve 33 ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.

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